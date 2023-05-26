台中修訂禁日本核食相關自治條例遭行政院函告無效後，台中市府不服提起訴訟，台北高等行政法院再判決駁回。台中市長盧秀燕表示，非常非常遺憾，市府捍衛食安、拒絕核食態度不變，市府會繼續奮鬥。國民黨醫療委員會支持盧秀燕，直言民眾的健康，永遠是政府最優先的考量，特別是食品安全，只要有任何疑慮，就不應該讓民眾承擔風險。

國民黨醫療委員會表示，日本的核食，一直存在對人體健康的隱憂，週邊國家更是對日本處理核汚的方式，予以高分貝抗議，蔡政府難道都不為民眾的健康安全而擔憂嗎？而臺日在雙邊貿易上，我國都是處於大額逆差，臺灣理應是日本的衣食父母，怎麼會想將有害健康疑慮的核食銷往臺灣呢？太沒有道義了吧！

國民黨醫療委員會指出，日本在檢驗臺灣的農畜產品時，均以最高規格進行審查，稍有疑慮，就嚴禁輸入，顯然，日本並沒有因為臺灣政府對日產品的審核寬鬆，便禮尚往來地對臺灣產品給予友善的態度，民眾不禁要問，蔡政府到底是虧欠日本什麼大恩情，非得要讓臺灣的幼兒學童一齊來[啃核食]報答呢？

國民黨醫療委員會強調，臺中市政府有道德良心，以民為先，市長盧秀燕更是心繫民眾健康，無懼中央惡勢力，全力阻擋核食，本會給予高度肯定，並支持臺中市政府禁止販售核食的決定，懇請司法機關捍衛人權及正義，一同保護臺灣民眾的健康！