為提升高雄仁武地區防災能力及獅龍溪防洪標準，高市府於2022年4月展開觀音湖上游分流及改善內外埤水位調控工程，如今各項工程均已完工，市長陳其邁今日前往視察，指示水利局汛期期間隨時要注意氣象變化並做好防汛工作，持續監控觀音湖水位以利發揮滯洪效果，鄰近側溝及聯外排水路也要保持暢通，減少淹水災情發生。

高雄市政府水利局為提升仁武地區防災能力及獅龍溪防洪標準，去年4月展開觀音湖上游分流及改善內外埤水位調控工程，如今各項工程均完工，高雄市長陳其邁今日視察，由水利局總工蔡易勳現場簡報說明。（林雅惠攝）

現場由水利局總工蔡易勳進行簡報說明，表示觀音湖原有功能為農業灌溉使用，因近年來大社、仁武地區產業發展快速，下游原有農地面積逐漸減少，土地發展朝向工廠及住宅使用，為減輕下游仁武地區排水負擔，因此將觀音湖改造為灌溉兼具滯洪調節功能的防洪設施。

高雄市政府水利局為提升仁武地區防災能力及獅龍溪防洪標準，去年4月展開觀音湖上游分流及改善內外埤水位調控工程，如今各項工程均完工，高雄市長陳其邁今日前往視察管控觀音湖水位的電動匝門。（林雅惠攝）

整個工程在觀音湖上游的分洪道，增設內外埤防洪操控設施，工程經費由市政府斥資4仟萬，完工後可增加56萬噸的滯洪空間，並已力拼於汛期前完成，預期可削減下游獅龍溪12％洪水量，滯洪池平時可提供農業灌溉外，汛期間可加入滯洪工作，改善仁武區市區淹水問題。

高雄市政府水利局為提升仁武地區防災能力及獅龍溪防洪標準，去年4月展開觀音湖上游分流及改善內外埤水位調控工程，如今各項工程均完工，高雄市長陳其邁今日前往視察。（林雅惠攝）

另外，觀音湖具備良好的天然觀光環境，目前市政府觀光局已規劃觀音湖內埤生態廊道營造工程，結合生態環境規劃約1公里的步道，並獲中央核定「全國水環境改善計畫」及「觀光前瞻」，總經費約9000萬元。

工程已於今年4月開工，打造自然棲地環境，復育生物及生態綠廊，豐富觀音湖生態資源，建立永續生態價值。市府投入共1.3億元經費，將觀音湖提升具防災及觀光特色，未來完工後，提供市民朋友假日休閒的好去處。