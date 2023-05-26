今年第2號颱風瑪娃持續以強颱姿態移動，根據氣象局最新預報，瑪娃颱風未來2天不排除還有增強和增大趨勢，預計下周一（5/29）北轉且最接近台灣，氣象局也不排除發布陸上颱風警報，對此，有不少民眾好奇是否會放颱風假？氣象粉專稍早發文笑說，現在就問會不會放假，「夢裡什麼都有哦」。

氣象局預報員徐仲毅表示，瑪娃強颱今（26）日發展相當好，近中心最大風速跟上午差不多，每秒58公尺，暴風半徑則增強增大，從280公里增大到300公里，其暴風半徑這兩天都還有可能增大、威力增強，預期下周一（5/29）接近台灣東南部海面後，速度減慢北轉，這時氣象局有機會發布海上警報，「發布陸警的機會也不排除，但只發布海警的機率較高」。

隨著瑪娃逐漸靠近台灣，不少民眾都好奇是否有機會放颱風假，臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今日15時許發文直說：「現在就在問會不會放假，夢裡什麼都有哦」。

該粉專表示，歐洲模式持續認為瑪娃颱風轉向東北拉出去的機率最高，而美國全球模式大部分也都認為會轉向東北，「但決定性預報偏偏直攻台灣，這樣比較不合理」，要看後續預報會比較準確。