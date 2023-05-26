每個人做事態度都不同，有些人追求動作快，有的則是要求完美，但難免都會有出錯的時候。日本網站「占TV」近日列出12星座「最容易出包」排行榜，最後一名是摩羯座，犯錯率幾乎為零，而第一名是牡羊座，個性太急躁，欲速則不達。

第12名、摩羯座

摩羯座責任感強，做事小心翼翼，避免自己犯錯，甚至還會幫別人檢查，出錯率幾乎為零。

第11名、處女座

處女座做事有條不紊，而且追求完美，能像機器一樣，能夠精準完成交辦事項。

第10名、水瓶座

水瓶座個性沉穩，事前都會先在腦中規劃好，避免失誤發生。

第9名、金牛座

金牛座認為自己不優秀，所以會加倍努力，花很多時間檢查細節，降低失誤率。

第8名、巨蟹座

巨蟹座不喜歡麻煩他人，工作上不想變拖油瓶，所以做事謹慎，盡量避免自己出錯。

第7名、雙魚座

雙魚座做事心不在焉，常常犯下同樣的錯誤，不過他們個性溫和，所以非常討人喜歡，每次做錯時都會有人幫忙解決。

第6名、天秤座

天秤座屬於悠哉類型，做事都按照自己的步調，有時一沒掌控好，容易出現工作進度落後的問題。

第5名、天蠍座

天蠍座一次只能解決一件事，若一下接收到太多任務，容易出現混亂、失誤的狀況。

第4名、射手座

射手座缺乏專注力，工作到一半時，腦袋常想其他事情，注意力分散了，自然就容易犯錯。

第3名、獅子座

獅子座個性豪放，而且不拘泥小節，工作上常疏於核對物品數量、金額等細節，經常會出現「我明明訂了20件，怎麼變200件」的錯誤狀況，獅子座確實能力好，但建議養成檢查的好習慣，能讓工作更有效率。

第2名、雙子座

雙子座容易在嘴巴上出錯，他們個性很健談，什麼都能聊，但有時說太多，反而「多說多錯」，例如不小心洩漏朋友的秘密，或是招待生意夥伴時，幾杯黃湯下肚，他們就變得口無遮攔，說出一些不當言論，合作關係可能受影響。

第1名、牡羊座

牡羊座個性很急躁，無論做什麼都要求動作快，但在過於著急的狀況下，導致他們容易出錯，甚至是錯誤百出，若是放著不管，還可能釀成嚴重後果，反而是欲速則不達，建議他們做事時放慢腳步，能夠降低出錯率。