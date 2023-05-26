中華電在2022年平均調薪幅度4%，並加發1次性激勵獎金5000元，而去年底也宣布2023年全體員工定額加薪1000元。

由於對於只加薪1000元不滿意，中華電信工會今「動員」員工股東參加股東會，工會理事長洪秀龍表示，工會訴求就是「要加薪」、「勞退薪資提撥15%」，要求公司與工會協商加薪幅度與方式，而非擅自決定，工會主張定額加薪，要讓年輕人有感。

郭水義表示，加薪是經營團隊與員工股東的共同期待，預估在第3季末左右，會針對加薪幅度、方式，會聆聽員工股東意見、基層聲音後，進行妥善處理。