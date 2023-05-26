三商壽第1季首年度保費收入79.3億元，其中長年期健康險首年度保費收入年成長21％，顯示今年保障型商品的推廣已具相當成效；第1季首年度保費佔整體壽險業比重達4.83％，年增1.48個百分點。第1季淨值為384億元，總資產約1.48兆元，年成長1.3％。美國Fed為打擊通膨進行升息的腳步已逐漸趨緩，多數經濟學家認為今年經濟成長有望自谷底反彈，加上大陸疫情解封，重新對外開放，有望帶動市場復甦，三商壽今年第1季經常性收益與權益類已實現獲利皆較去年同期增加，但受外匯避險成本居高不下影響，今年第1季產生稅後虧損，面對未來匯率可能的劇烈波動，將彈性調整匯兌避險策略作為因應，以提升未來投資報酬率。

第1季底淨值增加約96億元，使淨值比由去年底2.19％提升至第1季2.89％，另外，引進私募投資人計畫亦持續進行。展望未來，在強化財務結構的同時，各面向策略重點持續努力推進，為提高死差益及費差益，促進財務穩健以利於接軌IFRS17。