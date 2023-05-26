日前好市多公布A肝冷凍莓果賠償方案，卻因和解書列出「乙方同意拋棄其他一切權利」，讓民眾擔心簽完名後若確診A肝，不得再領取賠償，對此，北市法務局26日表示，已與業者開會，要求和解協議書爭議第二點可採刪除原文方式修正，並要讓消費者能拍照回去考慮，好市多也承諾，儘速研議調整相關和解書內容。

法務局表示，針對好市多和解書條款不合理引發爭議，因好市多和解書政策涉及全國分店一體適用，北市第一時間已向行政院消保處反映及交換意見，北市消保官、食安官及衛生局，26日也邀轄內好市多北投及內湖分公司到北市府進一步說明。

法務局長連堂凱表示，會中要求二點，其一是和解協議書第二點「乙方同意拋棄一切權利」等文字，請好市多研議以刪除原文句方式修正。其二是有消費者向北市府反映，想將和解書拍照或攜回審閱考慮，卻遭賣場人員拒絕，也請好市多會去檢討改善。

法務局指出，由於17日爆出科克蘭冷凍草莓被檢出的A肝病毒，好市多也允諾將科克蘭冷凍草莓產品納入和解協議書內容，會後好市多承諾，將儘速研議調整相關和解書內容及賣場現場作業；台北市主任消保官楊麗萍重申，市府將持續積極掌握好市多後續處理情形，維護消費者權益，也建議消費者依據自狀況，選擇適用賠償方案。