美國聯邦調查局（FBI）最新解密文件顯示，去年過世的英國女王伊麗莎白二世於1983年訪美期間，曾面臨暗殺威脅。

英國廣播公司（BBC）報導，伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）曾在北愛爾蘭問題高度緊張期間多次出訪美國。FBI最新釋出的文件揭露他們當時如何擔憂愛爾蘭共和軍（IRA）的威脅，並確保英女王訪美行程的安全。

The FBI has released previously classified documents that reveal how they foiled assassination plots against the Queen on her various trips to the US. pic.twitter.com/DQ3RJGGRgV — Sunrise (@sunriseon7) May 26, 2023

文件揭露，1983年2月初，即伊麗莎白二世和丈夫菲立普親王訪問加州前約一個月，FBI接獲舊金山員警示警稱，他在當地愛爾蘭酒吧聽到一名男子揚言要為「在北愛爾蘭被橡膠子彈殺死」的女兒報仇。

文件顯示，這名男子將企圖在金門大橋上向駛經橋下的女王所乘皇家遊艇不列顛尼亞號（Royal Yacht Britannia）砸東西，或在英女王參訪優勝美地國家公園（Yosemite National Park）時殺害她。

為應對這項恐嚇，美國特勤局曾計劃「在遊艇靠近時封閉金門大橋上的人行道」。尚不清楚在優勝美地的應對措施，但當時英女王依計畫前往訪問。FBI亦未公佈逮捕細節。

因應美國媒體機構依據「資訊自由法」（FOIA）提出的要求，FBI已將這份102頁的文件上傳至FBI資訊網站Vault。

FBI告訴美國廣播公司新聞網（NBC News），本週可能還會公佈「其他紀錄」，但沒有訂定發佈日程。