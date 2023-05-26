44歲韓國女星秋瓷炫（추자현）外型端莊，17歲時就出道拍廣告賺錢養家，25歲時來台與彭于晏拍攝電視劇《戀香》，之後便轉往大陸拍攝武俠劇，憑藉《回家的誘惑》被許多觀眾認識，她與大陸男星于曉光交往2年後結婚，隔年誕下一子；近期她參加綜藝《乘風2023》回憶不好的往事，她忍不住直呼：「氣死我了」。

《乘風2023》找來數位中年女性參加，有演員、歌手、主持人、鋼琴家，年齡、國籍不一，幾人需組隊合作表演，練習以外的時間會住在一起，來自韓國的秋瓷炫年輕時就到大陸發展，後來又嫁了大陸演員于曉光，中文溝通能力幾乎沒什麼問題，近日釋出的片段中嘉賓們在宿舍一起吃飯，秋瓷炫談到前一天晚上睡不著，想到過去曾經欺負她的人，也開始想到她父母對她不好的事情，想了一會後她就坐起來了，直呼「氣死我了」。

但秋瓷炫也對過去釋懷，認為以前年紀小所以不敢講，「但年紀大了，現在也不用說」，不少網友聯想到秋瓷炫的悲慘童年，紛紛同情她：「最重要的是，她的個性還可以善良可愛，真的讓人更心疼」、「好像家裡重男輕女，韓國大部分都這樣」、「秋姐一定要快樂呀」、「希望姐姐以後都是幸福的，我們會一輩子對妳好的！姐姐值得！」

秋瓷炫先前曾在節目上透露，自己原本還有個妹妹，但妹妹小時候溺水身亡，媽媽因此得了精神分裂症，情緒失控時還會罵：「應該要她（秋瓷炫）替妹妹死」，再加上當時祖父母和外公外婆都重男輕女，媽媽因為沒有生出兒子被祖母罵，後來秋瓷炫賺錢了，祖母轉變態度希望能與她多相處，但秋瓷炫認為不應該去，因為去了的話對不起媽媽，早年生活相當艱辛。