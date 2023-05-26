缺乏維生素D對健康造成的影響，近來受到許多討論，尤其研究也顯示維生素D與疫情的疾病嚴重率等有關，但很多人可能不知道，缺乏維生素D的人，罹患「術後譫妄症」是正常人的1.5倍！

奇美醫院麻醉部團隊經由2015年至2021年的相關文獻統合分析研究，發現2673位病人中，年齡介於55歲至84歲年齡較大者與術後譫妄症有強烈相關性，麻醉部綜合6年來文獻分析，缺乏維生素D的患者罹患該症狀是正常人的1.5倍，這項發現去年也刊登在麻醉領域第1名的Journal of clinical anesthesia期刊。

奇美醫院麻醉部主治醫師洪國全表示，術後譫妄是一種在手術後出現的精神狀態異常，通常發生在老年病人身上，特別是進行大手術的病人，譫妄症狀通常在數天至幾週內會緩解。術後譫妄具體症狀包括精神狀態改變、思考混亂、幻覺、譫語、不安、情緒不穩定，嚴重的話，還可能出現暴力行為或自我危害的行為。

洪國全指出，術後譫妄發生原因可能與手術者本身、麻醉藥物、發炎反應、疼痛、電解質紊亂、慢性疾病等因素有關。

他強調，老年人普遍常見缺乏維生素D，因此建議老年人增加維生素D攝取量，包括日曬、食物攝取和補充劑等，維持體內適當維生素D濃度，每天攝取量約400至600國際單位(IU)維生素D，若嚴重缺乏者，可能需要補充更高劑量，但使用維生素D補充劑，應遵循醫療專業人員的建議，以避免過量攝入維生素D。