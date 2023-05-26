獨木舟不但是一項運動，同時也是到海洋探索的工具。澎湖縣五德國小結合海洋原始交通工具的「工藝操作」與「體驗學習」的過程，讓學生對海洋環境產生更緊密的連結。今天下午9名畢業生，將他們手作的骨架蒙皮舟下水划行，讓前來觀禮的馬公市長王健忠看了不禁套用原住民的語氣讚說「那麼厲害」，誇獎學校有創意，學生很厲害。

五德國小畢業生，今天將自己利用暑假時手作的獨木舟下水划行。（許逸民攝）

歷史已逾百年的五德國小是澎南區的中心學校，具有非常濃厚的漁村文化及海上航運的歷史。而開啟這項造舟手作課程的靈魂人物，便是該校的教導主任何健興，當年因為小學校經費少，就想說帶孩子一起做，因此便到台北拜師學藝，學成返校後，從2015年開始融入學校特色課程，每年作一艘獨木舟，透過操舟與造舟交替循環的四階段練習，讓學生在六年級畢業時能合力完成一艘夢想之舟，留在學校當做紀念。

過去兩年因為疫情關係，手作獨木舟沒有下水。今年則趁解封一口氣將3台獨木舟一起，經由來賓象徵的西方擲頻儀式並加上本地的擲吉儀式後下水，9名學生和指導老師分乘3艘獨木舟划行。

獨木舟下水儀式也融入澎湖的擲吉，丟糖果餅乾。（許逸民攝）

畢業生邵歆菲說，平時在海上划船，因為要搬船很累很麻煩，興趣缺缺。但今天玩得是自己手作的獨木舟，感覺就很不一樣。而且造船過程中，同學都很配合，目標一致的共同完成，沒有爭執，是在學校一段很美好的回憶。

何健興指出，造船當下可讓學生瞭解船隻構造，下水海上航行後，更渴讓學生感受跟市售的船隻不一樣的感覺，學童感受都很新鮮。尤其現在的小孩，動手作的機會很少，像鋸子類的手工具更是沒機會碰到，而透過暑假這造舟課程，讓他們可以操作使用到，變成生活智慧王。