每個人面對感情的態度不同，有些人偶像包袱比較重，明明很喜歡對方，卻裝作一副不在乎的樣子，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座，總是愛在心裡口難開，就怕對方知道自己的心意後，會漸漸遠離自己，最後落得一場空，彼此連朋友都當不成。

▍獅子座

在不少人眼中，獅子座高傲霸道、做事不拘小節，但其實愛面子的他們在感情上很膽小，因為不懂得該如何表達自己的心意，只好把感情埋在心底，甚至不敢正視心儀對象，變得極度不自信。

▍雙子座

雙子座看似花心的形象其實只是嘴巴說說，一旦他們真的愛上某人，態度就會變得拘謹，和平常落落大方的模樣大相逕庭，就怕自己過於主動會嚇跑心儀對象，到最後連朋友都當不成。

▍水瓶座

水瓶座很懂得以自己的方式，吸引心儀的對象注意，不過在他們不清楚對方的心意時，就不會輕易說愛，擔心自己過於主動會顯得輕浮；加上水瓶座愛面子，很怕表露愛意後被對方拒絕，所以寧可不示愛，也不要之後因為告白失敗而丟臉。