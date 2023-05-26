我國向美國採購新型F-16V戰機，原定今年第四季交付，國防部稱，供應鏈因疫情影響中斷、飛控軟體研發進度延遲都是延宕交付原因，故延到明年第三季交付。退役中將帥化民表示，台海一旦開戰，最危險不是戰機而是跑道，跑道被炸毀，飛機在機庫裡出不來，空軍等於沒有了。

帥化民今在直播節目《觀點龍行天下》中表示，一旦台海開戰，台灣最脆弱的不是飛機，而是跑道，共軍用很廉價的火箭彈，一次幾千發打過來，跑道一下就會被打壞，屆時飛機一架都沒辦法起飛。

帥化民也說，從他還當立委時，就建議要買F-35B，不該買F-16，因為只有「垂直起降」才能在跑道損毀時升空，與敵方一較高下，現在若是跑道被破壞，飛機在機庫出不來，空軍相當於沒了。

對於交貨延宕，帥化民也提到，當時台灣下訂單，廠商的產線應該排的出來吧，若說是技術問題，台灣也有投資技術研發，如果研發不成功，台灣的錢怎麼會過得去，這裡面的問題真的很多。

此前帥化民在談及拜登政府同意提供烏克蘭F-16戰機時，烏克蘭總統澤倫斯基一開戰時就喊要F-16，因為知道美國不會給F-35B、F-22，「F-16戰機已經是幾十年前的產品了，全世界賣了四千多架，但是沒有經過真正戰場上的考驗跟測試，來證明它有多厲害，且而這次F-16要面對的是俄羅斯的S-300、S-400，皆是很好的防空飛彈武器」。