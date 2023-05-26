英國國家統計局(ONS)周五表示，四月零售銷售為月增0.5%，略微高過預期，並高於三月的月減1.2%；三月由於不尋常的大雨，讓購物者多待在家中。

經濟學家此前預測四月為月增0.3%。在四月之時，許多低收入戶的福利金支出有所增加。

德勤(Deloitte)的零售主管Oliver Vernon-Harcourt指出，儘管目前處於通膨壓力，但四月零售銷售出現意外的上升。「對許多人來說，經濟環境依舊是相當艱困，但是消費者信心正從去年的創紀錄谷底，正逐漸地在改善」。

在ONS公布該數據後，英鎊兌美元和兌歐元，都出現上漲。

Premier Miton Monthly Income基金的基金管理人Emma Mogford說，工資的上漲，部分地抵銷了生活成本的擠壓影響。但是今年稍晚的任何失業率的上升，都有可能再次減弱消費者信心。

本周稍早公布的數據，英國四月通膨來到8.7%，遠低於三月的10.1%，但令人擔心的是核心通膨仍然走高。

英國央行行長貝利在周三對此表示，通膨仍顯示其黏著和頑固。

周五的零售數據也顯示生活成本危機如何地影響家庭支出。

四月零售銷售為年減3.0%；食品銷售為年減2.7%。

安永ITEM Club經濟顧問Martin Beck說，英國央行進一步升息的可能性，將打擊到許多有著抵押貸款的家庭財務，在這一點上，250萬戶家庭在2023年面臨抵押貸款利息上升的影響。

ONS首席經濟學家Grant Fitzner說，在四月，珠寶商、體育零售商、百貨公司都生意興隆。

按月計算，三月食品銷售為月減0.8%，表現不如三月的月增0.7%。