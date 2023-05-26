37歲韓國男星金宣虎憑藉《海岸村恰恰恰》中「洪班長」一角晉身男神行列，去年起舉辦首次亞洲巡迴粉絲見面會，台北站明（27日）在台北國際會議中心（TICC）登場，活動前一天在台北遠東香格里拉酒店舉辦記者會，來到記者提問環節時，他展現暖男面貌，不僅請工作人員拿開椅子，全程站著受訪，好讓攝影記者能夠清楚拍攝，還會特地尋找發問的文字記者，途中翻譯一度因為他回答太長翻不出來，金宣虎也笑說：「抱歉我是話癆，是不是應該要分開講呢？」

近日馬不停蹄舉辦出道以來首次亞洲巡迴粉絲見面會，金宣虎表示，很開心能透過活動親自跟粉絲見面、面對面接受媒體訪問，「每次去到一個地方，都覺得相當新鮮，雖然一開始會覺得很陌生，但因為大家熱烈的歡迎，讓我心裡放鬆了不少，覺得很幸福，也充滿感謝」，擁有好歌喉的他也分享，雖然高中以後就不常去KTV唱歌，「最近常唱的歌就是要在粉絲見面會上表演的〈每天，每個瞬間〉」。金宣虎也透露自己有看過台劇《想見你》和電影《不能說的祕密》，大讚這兩部有很多讓他可學習之處，很喜歡也很敬重兩部的劇組跟演員。

金宣虎被譽為「酒窩男神」。（粘耿豪攝）

被問及入行以來哪個角色跟他最像，他認為自己和每個角色都有相似之處，像是《海岸村恰恰恰》中，跟朋友打鬧的部分就是即興演出，而他主演首部電影《貴公子》下月21日將在台上映，電影預告中可見他邪惡又帥氣的笑容，他坦言一開始拿到劇本不太能理解該角色為何如此輕易殺人，不過在與導演多次的討論後，他特地調整聲調，花很多時間去理解角色，加上有工作人員的協助，所以正式拍攝的時候並不是很困難。

《海岸村恰恰恰》播完後，一度陷入私生活爭議，雖然後續已澄清，還是沉寂了一段時間，金宣虎也透露自己有外出散步的習慣，「我會邊聽音樂邊散步，然後帶著一項煩惱出去，邊走邊想這件事，想說要怎麼朝正面的方向思考，等煩惱解決再回家，當然也會帶著開心的事情出去回味，散步時也會發覺一些小確幸、觀察周遭事物，讓自己想法更清晰。」

素有「酒窩男神」美譽的他最後問到是否天生就笑起來這麼好看，他自豪「我真的是天生的，不是透過手術」，並表示媽媽曾跟他說「愛笑的人運氣不會差」，因此自己從小就愛笑，「我在社區很有名，不管遇到誰都會帶著微笑打招呼」，再聽到曾被粉絲稱讚「想在酒窩裡游泳」時，他也發揮幽默感回「我們家表兄弟共4個男生的（酒窩）都很深，大家也可以到他們的酒窩裡游泳」。