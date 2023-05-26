2023中國國際大數據產業博覽會（簡稱「2023數博會」）於5月26日上午10時在貴州省貴陽市開幕。以打造「中國數谷」為建設目標，與美國矽谷展開科技較量，吸引全球矚目。

啟動儀式聲勢浩大。（圖／旺北記者金津攝）

會議由貴州省委副書記、貴州省長李炳軍主持，展示中國科技發展的先進進程，期望來自世界各地參與數博會的大數據領專家、學者、企業家們能透過這場盛典有所交流。

大陸政協副主席、民盟中央常務副主席王光謙在會中發表致辭，表示數位技術日益發展，已成為驅動各個產業創新的先導力量。如何順應資訊革命時代的浪潮，把握數位化發展的機遇，成為決定產業興衰的重要因素，期望能與世界各國攜手在數位領域共同邁進。

數博會專家雲集。（圖／旺北記者金津攝）

貴州省委書記、省人大常委會主任徐麟表示，貴州在大數據領域蓬勃發展，集結眾多相關研究者及管理者於此。工業、交通、物流、電商等多項領域都與大數據結合，如此也帶動貴州經濟急速增長。數博會已走過八年非凡歷程，如今已成為國際性盛會，而這也是讓世界認識貴州的一張靚麗名片。對於未來，他相當有信心的表示貴州一定能成為引領世界數位經濟發展的標竿。

2023數博會現場。（圖／旺北記者金津攝）

2023數博會在「資料創造價值、創新驅動未來」主題下，以「數實相融 算啟未來」為年度主題，圍繞一會、一展、一發佈、一大賽，以及商貿投資洽談開展相關活動，會期3天。目前，共吸引328家國內外行業頭部企業、知名企業和優質企業參展。