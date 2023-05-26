張琪（左）與謝雷共同出版的黑膠唱片封面。（年代提供）

張琪為在《那些年。那些歌》中演唱多首經典名曲。（年代提供）

資深藝人張琪淡出螢光幕後，投身於公益活動，不僅成立洗腎補助基金，還為失智病友舉辦公益演唱會，她日前上《《那些年。那些歌》分享曾讓半年不開口的失智病友說話，但那句話是「妳怎麼沒嫁給謝雷」？讓她哭笑不得，還笑說：「當初沒嫁給謝雷對他（病友）來說留下多大的創傷呀。」

張琪出道至今已60年，年輕時與謝雷合唱《傻瓜與野丫頭》，成為那年代最受矚目的螢幕情侶，主持人陳國華說謝雷首次參加歌唱比賽就是被張琪打敗的，這讓她激動回應：「謝雷這輩子恨死我了！氣到獎盃都不領！」坦承2人過去為此「有心結」，被撮合成螢幕情侶也是節目效果「逼不得已」。

節目中，張琪也談到自己坎坷的身世，她一出生就被領養，不幸養父生性好賭、家境陷入困頓，張琪長期遭受家暴，小時候寧願睡車站也不願回家，唯一慶幸的是，養母將張琪視如己出、竭力保護她。

張琪回憶過去，有次半夜差點被養父偷賣到風化區，幸好養母機警發現，衝到廚房拿菜刀要拚命，才讓養父嚇得作罷，張琪哽咽說：「有媽媽的愛，再苦都沒關係，只要媽媽在，天都不會塌下來。」

張琪6月10日將於台北國父紀念館舉辦「忘不了我們的歌」公益演唱會，利潤全數捐助失智症協會。

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