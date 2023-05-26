新竹市長高虹安去年選舉期間，關注下水道接管率推展牛步問題，市議員宋品瑩、陳建名26日在議會質詢，關心汙水下水道建設進度。市府工務處表示，目前接管率約為20％，並預告今年汙水下水道推案量大，力拚2026年接管率達26％。

陳建名26日在議會質詢時指出，汙水下水道接管不易，每個工程現場，都會面臨不同意見需要整合，過去他在市府任職時也都會親臨現場協調，並詢問今年汙水下水道接管率預計提升多少？另外，他也要求，如果工程破壞路面，應盡快復原，兼顧路平需求和道路環境安全。

市府工務處指出，2015新竹市汙水下水道接管率年為12％，去年底為19％，8年時間接管率僅成長7％。而市長高虹安上任後，要求工務處加速推動公共汙水下水道建設，目前正執行「汙水下水道第三期實施計畫」，已完成約3.5萬戶接管用戶，接管率約20％。

工務處表示，今年會迎來汙水下水道的最大推案量，市府正積極辦理關東區次幹管工程、東大區用戶接管第三標暨指定地區-2及公道五路分支管網，及用戶接管工程暨指定地區-1工程，約可完成1萬戶接管用戶，有望再提升6％的接管率，力拚2026年接管率達26％。

此外，市府今年將陸續發包公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區-2標（規畫戶數約為4000戶），公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區-3標（規畫戶數為7100戶）、南大區A1標（規畫戶數為2500戶）等工程，預計2029年接管率將提升至30％以上。