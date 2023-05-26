中和縱火案逃死引公憤！ 侯友宜憤怒高喊「公平正義」：司法要給人民交代

中和9死縱火案凶手李國輝經一審到更二審4次判死，卻在更三審逆轉撤銷死刑改判無期徒刑，後駁回上訴全案定讞，李國輝確定逃死引起輿論譁然；國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今(26)日受訪時，直言社會總是要有一個底線，符合人民所期待的公平正義，不過提到當選後是否會執行死刑，侯友宜則強調「該做的事就要做」。

侯友宜表示，社會的基本底線，必須要讓公平正義符合人民期待，若是司法判定的結果，跟人民當時的概念或是想法有差距，那司法跟人民的距離就會越離越遠，最後就會走不回來了，所以如何捍衛公平正義，必須要保有自己該做的事。

針對最高法院以「兇手想燒死的人沒有死」為逆轉判決的理由之一，有媒體追問侯友宜是否覺得理由牽強、是否覺得目前實質廢死；侯友宜則說，當時慘案造成9死5傷，這樣的結果，除了判定一件是故意殺人，其他8件都認為說是「不確定故意殺人」。

他指出，如果今天有人只想殺害一個人，但他也可預見「可能造成更大的傷害」，像是當街開槍殺人，結果不幸波及很多人，「那社會怎麼看待這件事情」；侯友宜強調，人民的情感都希望可以公平正義，司法總是要給被害人一個最基本的交代，公平正義對司法來說很重要。

不過面對當選後是否會執行死刑，侯友宜則強調，公平正義，絕對要讓被害者與嫌疑犯能夠符合社會的期待，「該做的事就要做」。