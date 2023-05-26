6月即將到來，小孟老師在臉書上分享6月容易發生災厄的前3名星座，依序是天蠍座、獅子座、處女座，其中處女座投資易有失敗的風險、工作方面情況不穩定；獅子座需注意健康問題，以免造成不必要開銷；天蠍座則是需好好面對人際關係方面等問題。

▍第3名：處女座：財務危機、工作不穩定

冥王星逆行在處女座的偏財投資宮，加上太陽和海王星呈四分相，容易會有投資的風險，特別是從事投機行為的將有失敗的機會，並且在工作上的挑戰變多，情況不穩定等問題出現，建議投資需避免風險性高的產業，工作時也需謹慎面對，別讓小錯誤成為大麻煩。

▍第2名：獅子座：小病不斷、大病難醫

冥王星逆行在獅子座的健康宮，水星和土星呈四分相，需注意會有突發性的健康問題將會變多，若不急時處理，容易小病成大病，還可能造成不必要的開銷，建議需注意身體和養生，只要有病痛就要及早就醫治療。

▍第1名：天蠍座：疑心病重、感情不穩

冥王星逆行在天蠍座的夥伴宮，土星及海王星落在第五宮，戀愛宮，加上天王星和智神星成四分相，顯示天蠍座在心中一直存在的疑慮，將容易引起人際關係方面等問題，例如信任、感情上的疑慮等等，建議好好面對、處理過去的不愉快，否則事情累積愈多就更難處理。