基隆市武崙國小於26日共有14名同班的10歲左右學童疑似喝了校方供應的牛奶後身體不適並送醫。對此國民黨立委擬參選人林沛祥表示，校園發生食安事件，身為教育審查委員會的成員也非常關心，希望教育處未來在食材安全上要特別注意。民進黨立委擬參選人張秉鈞表示，基市府需要求廠商每天提供食材安全檢查及品質管控辦法。民眾黨立委擬參選人謝立功表示，遭檢調調查廠商當初到底是怎麼「過關」，林前市府是否該究責等，都應嚴格檢視。

基隆武崙國小26日上午傳出有14名學生在飲用牛奶後，向校方反映有身體不適等疑似食物中毒情形，幸學童送醫後無大礙，市長謝國樑並親自前往探視。

對此國民黨立委擬參選人林沛祥召開記者會並要求市府相關單位說明。林沛祥表示，他身為議會教育審查委員會委員，就校園食安問題非常關心。就其了解，本次的供應商與先前麵包有蟲並被檢調追查的「龍昇蔬果行」並非同一家，這也就是說市府的教育處在食安方面管控顯然有問題，必須要好好就食材與各環節檢視，確保學童食安，也讓家長放心。

民進黨立委擬參選人張秉鈞表示，基市府在尚未釐清食安問題前，必須要求廠商每天提供食材安全檢查及相關品質管控辦法，避免再次發生食安危機。（徐佑昇攝）

民進黨立委擬參選人張秉鈞則表示，中午過後就接獲相當多的家長陳情，擔心自己的孩童在學校所吃的營養午餐是否危害健康。他強烈要求基隆市府需以學童的健康為首要，在尚未釐清食安問題前，必須要求廠商每天提供食材安全檢查及相關品質管控辦法，避免再次發生食安危機。

民眾黨立委擬參選人謝立功表示，當初這些問題廠商到底是怎麼評選「過關」的，是否有人謀不臧問題？檢調應徹查；並認同市長謝國樑將供應商納入廉政系統參與營養午餐評選的防弊做法。（本報資料照）

民眾黨立委擬參選人謝立功表示，有關本次食安問題，有兩個面向可以檢討，第一就是這些廠商當初到底是怎麼評選「過關」的？是不是前市長林右昌的「好朋友」們？其中是否有人謀不臧問題？檢調應徹查；第二是有關後續的防弊，身為調查局出身的他，也認同謝國樑擬將供應商納入廉政系統參與營養午餐評選的做法，如此才能避免類似弊端再度出現，守護學童健康。