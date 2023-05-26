桃園市石門山勞工育樂中心位於石門水庫風景區旁，提供勞工與民眾住宿、活動空間，過去由桃園縣府興建，使用已30多年建築老舊，民代建議老舊場館應修建活化，委外經營也需定期檢視成效，不應消極租出去就放著不管。管轄單位桃園市勞動局表示，2019年起委外引進民間資金活化，近年疫情衝擊民間投資意願低，直到今年3月才有廠商提出申請，目前議約中，預計2025年完成修改建轉型，朝星級旅館方向努力。

石門山勞工育樂中心建成初期由勞動局負責營運，2003至2008年委由救國團經營，2008年至2014年則採公開招標由汗雲公寓大樓管理維護公司經營管理， 期滿後辦理擴充續約至2020年2月，又續約營運至今。

市議員徐玉樹指出，石門山勞工育樂中心建物老舊，市府與業者簽長期合約，應妥善投入資金進行修建和轉型，若只是消極出租，沒真正活化，不僅營收恐無法達標，最後該處也會逐漸沒落。「市府應定期檢視營運狀況！」徐也說，針對老舊建物硬體改善，以及後續轉型規畫，管轄單位應持續關注，帶動周邊景區發展。

勞動局說明，2019年起以ROT方式引進民間資金活化石門山勞工育樂中心，近幾年受嚴重疫情衝擊，民間投資意願低，也曾將場地支援衛生局作防疫旅館，直到今年疫情趨緩，重新辦理公告招商，3月就有廠商提出申請，目前正在議約階段。

勞動局表示，另也會檢視廠商提出的修改建營運計畫，目前預計朝星級旅館的規畫方向努力，依申請計畫修改建時間約19個月，改建期間主建築將暫停營運。屆時改建活化後，期盼能創造在地就業機會、節省開支、保留原來對勞工教育活動的目的，創造市府、地方與廠商三贏局面。