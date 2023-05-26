（穩懋董事長陳進財。圖／方歆婷）

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）26日股東會，通過每股配息2.5元，並補選一席獨立董事，張兆順當選、回任獨董。展望未來，穩懋董事長陳進財指出，產業存貨問題解決了，相較去年營收的逐季遞減，今年下半年營收的年增幅有機會扭轉為正，然整體需求的全面回溫，仍視大環境政經局勢而定。

陳進財強調，公司不變的政策，就是持續投入技術研發，趁現階段生產較少，配合研發進度更好。目前全球面臨到的大環境政經困境，不是個別公司的問題，「我們能做的，就是準備下一波機會的來臨。」就像近幾年陸續出現新應用，包括3D感測、氮化鎵（GaN）、濾波器（Filter）等，都是等到量產才對外揭露，研發皆早在5～10年前就啟動。

陳進財看好自駕車市場大，因為一旦進入自駕，資料的傳輸和計算就很重要，V2X（車聯網）、AI（人工智慧）、IoT（物聯網），應用大結合、大爆發，即使無法篤定新應用會在未來何時興起，但知道未來就在那裡，研發的腳步就不能等。以AI來說，除了運算之外，資料的傳輸也要快，光通訊在快速傳輸大量數據上，角色不可或缺。

無論是光通訊或無線通訊元件，單一元件走向整合型元件的趨勢成形，穩懋相關新技術開發已陸續進入量產。光通訊方面，因應資料中心高速傳輸的需求，相關傳送及接收元件往光電整合積體電路 PIC（Photonic Integrated Circuits）的方向發展。

在無線通訊方面，因應PA（功率放大器）模組從傳統的離散（Discrete）元件朝向整合（Integrated）元件的趨勢，穩懋協助客戶搭配既有的產品，提供濾波器的代工服務，提高與客戶之間的黏著度。

是否有赴美或其他國家設廠的打算？陳進財指出，美國當地的Fabless（無晶圓廠）IC設計公司會有需求，但在商言商，雙方得討論成本問題，成本總要有合理的分配，客戶也得控制成本以維持競爭力，現階段持續有在談，但目前仍維持現狀。