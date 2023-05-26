東勢豐原生活圈快速道路有「山城生命救援線」之稱，歷經爭議、停工等問題，去年10月復工，市議員吳振嘉關心進度，並盼市府盡快完成。建設局長陳大田表示，第1、2標接續第3標會接到豐原端，未來跟國四串連，最快希望今年下半年招標。

東豐快2014年動工並先施做第4、5標工程，2018年因環評問題遭法院撤銷，工程停擺，2021年二階環評通過後，才又重啟施工。吳振嘉說，東豐快速道路全長9.6公里，第4、5標都做好了，第3標流標多次也發包了，接下來的第1、2標目前進度如何？山城人相當期待，希望盡快完成。

陳大田說，東豐快經過這麼久，大家都殷殷期盼可以完成，盧市長上任前環評被撤銷了，市長上任後立即重啟環評，面對多項挑戰，2021年終於完成環評，啟用用地變更等工作，第3標土牛段去年10月開工、第3標新興段上個月也重新發包、簽約。

吳振嘉詢問，第3標優先完工是否能先通車？陳大田表示，這就是分階段施工的效益，第3標完成後就能銜接4、5標，未來可接到台三線。第1、2標接續第3標會接到豐原端，未來跟國四串連，另，1、2標有長達兩公里的隧道工程，地質、工法與消防安全等因素均須特別考量，目前正進行細部設計，盼今年下半年進行工程招標。