東方航空APP查詢資料顯示，5月28日東方航空C919首次商業航班飛行計劃公布，班次為MU9191由上海虹橋機場飛往北京首都機場，MU9192北京首都機場飛返上海虹橋機場，計劃飛行時長2小時25分鐘。這是中國國產C919國產大飛機首次的商業飛行。

據《人民網》報導，去年12月26日，中國國產大飛機C919開始進行總計不少於100小時的驗証飛行，並持續到今年上半年，為接下來的商業運營做準備。

5月25日東航副董事長、總經理李養民在業績說明會上表示，對C919非常有信心。他說，東航與商飛2021年3月正式簽署5架C919客機的採購協議，首架C919飛機已於2022年底交付公司，C919將以上海為主要基地商業運營。公司擬在2022、2023年完成5架C919引進，並將根據實際運營情況和公司航網規劃，決定後引進計劃。

報導稱，C919客機是中國首款按照國際通行適航標準自行研制、具有自主知識產權的幹線噴射客機。2015年11月2日完成總裝下線，2017年5月5日成功首飛，2022年9月29日獲得中國民用航空局頒發的型號合格証。

另據《澎湃新聞》報導說，東航首架交付機C919（B-919A）在2月初一次驗證飛行中出現一些故障。而將交付給東航的第2架C919－即008號機（機號B-001K，在正式交付後會有正式機號）－則在5月8日成功首飛，與C919的6架試飛機不同的是，B-001K機是正式生產型，也是將要投入商業運行的飛機。而首架東航C919（機號B-919A）已於5月17日上午9點從浦東商飛基地起飛調機飛往上海虹橋機場，將飛機交還給東航。隨著B-919A機回到東航機隊，大飛機C919的商業首航終於在大陸民眾殷切期盼下到來。