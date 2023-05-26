一支有趣的推特（Twitter）影片，吸引了200萬次網友觀看，十分逗趣。一名潛水伕沉入水下，開始清理水下物件上面的藤壺的時候，一條調皮的大魚一直在旁邊搗蛋，像個好奇的小孩，眼睛瞪得超大，嘴巴一張一合，仿佛在跟他說：「嘿，伙計，這是你在做什麼呢？」又因為實在靠得太近了，妨礙到潛水夫作業，他只好無奈的把這條魚推開。

但是這條魚還是不死心，所以當潛水伕敲下一塊藤壺後，隨即丟餵給他，希望能把牠打發走。有網友表示，這是一條金黃突額隆頭魚，又名瘤鯛。分布於西太平洋區，包括日本南部、韓國及南海。體長可達100公分，主要在礁石區深度大約3到100公尺處棲息。突額隆頭魚的壽命都非常的長，可達100歲左右，雄性非常小隻，而且頭部不會隆起，雌性才會長這麼大，因此可以判斷影片這隻魚的性別。

網友@anthonyjboydii表示：「每當我在製作專案的時候，我胞弟就會靠過來這樣」而另中一名網友@yokoumeda說：「我跟我先生上月才抓了一隻這種魚，炸來吃很好吃。」還有一名網友@platospalette表示：「牠長得好像麥特戴蒙。」