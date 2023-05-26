穩懋今天舉行股東會，陳進財在會後接受記者採訪，近期AI應用興起，由於AI伺服器GPU運算速度快，傳輸資料量大，陳進財樂觀預期，化合物半導體在AI應用會有角色。

陳進財表示，AI不可或缺的是資料中心與伺服器，由於資料或影音傳輸量很大，傳輸過程中除了RF，還有就是光纖/光通訊，光在AI傳輸大量資料扮演很重要的角色，這部分我們也有著墨，包括：傳送、接收、調變及處理，過去都是分離元件，我們跟客戶合作開發單晶片PIC整合元件，經過一段時間努力趨勢已漸成熟，也有客戶開始量產，AI、車聯網等新應用興起，無論是傳統砷化鎵，或是第三代化合物半導體都會有角色，也因此，我們對整體產業前景看法不變，只是環境變化不是產業個體可以決定，牽涉全世界經濟發展，產業研發速度，如：生成式AI也有法律問題，站在我們立場就是把預測得到可能需求的技術準備好，然後要看終端市場應用能不能起來。

展望下半年，陳進財表示，存貨問題已經解決，手機及WiFi會先恢復，至於基礎建設還蠻穩定的，但地緣政治及總體經濟狀況仍待觀察，雖然今年上半年業績較去年衰退，但上半年是逐季往上，年衰退幅度逐漸縮小，下半年能否轉為年增，就看整體產業狀況。

近期地緣政治加速半導體供應鏈移轉，對此，陳進財表示，我們一直在評估海外設廠，但化合物半導體跟矽半導體不一樣，目前全球化合物半導體呈現三足頂立，是否赴海外設廠仍待與客戶溝通協助後再做決策。