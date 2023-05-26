嘉義市政府26日表揚陳俊吉等100名學校導護志工、邱伶美等32名導護老師及百合機車行等26間愛心商店，市長黃敏惠一一頒獎，感謝學校、社區及家長3方合作，共同守護學子上下學交通安全，建構校園社區安全網，期待有更多人一起加入守護的行列。

嘉義市長黃敏惠（左二）頒獎表揚百合機車行老闆林韋宏（中）。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

百合機車行擔任愛心商店27年，老闆娘侯來滿說，林森東路車流大又快，機車行就在林森國小旁，起初是當交通導護志工，守護學生安全，後來再加入愛心商店，還揪兒子林韋宏一起「讓愛接力」，很多學生畢業之後還會專門騎車來請他們維修，能得到學生的信賴，就是最開心的事。

陳俊吉當興嘉國小的導護志工21年，他特地穿平日交通導護服裝來領獎，他多年來風雨無阻守護學生安全，還有警察大讚他交通指揮的功力不輸專業，也有學生說看到陳爸爸站在校門口，就安心了。

嘉義市長黃敏惠（左二）頒獎表揚育人國小邱伶美老師（中）。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

育人國小邱伶美老師37年如一日擔任交通導護，盡心盡力，她說，能夠守護學生安全、開心上下學，就是她堅守崗位的最大動力。

黃敏惠表示，感謝所有志工、老師及愛心商店用心、努力為學童付出，守護學童的安全需要學校、社區及家長共同合作，讓社會安全網更加牢固，許多家長在孩子畢業後仍繼續當志工，老師、校長退休後也每天到學校守護校安，相信透過表揚典禮，讓愛發揮更大影響力，集更多力量打造安全、安心的學習環境。