護理師在雨天騎車時，先是連續超越2台車後，過路口時在一輛廂型車旁，沒想到廂型車準備右轉進加油站，當場撞倒女騎士並輾過，女騎士不治。（翻攝畫面）

台中潭子前天（24日）發生一名30歲護理師在雨天騎車時，先是連續超越2台車後，在過路口時，騎經一輛廂型車右側，沒想到廂型車準備右轉進加油站，當場撞倒女騎士並輾過，女騎士內臟破裂，送醫3天後不治；驚悚現場畫面曝光，只見女騎士當時緊貼轎車右側，下一秒就被撞、壓入車底。

事發畫面中，該名身穿粉紅色雨衣的女騎士騎過路口後，到一輛廂型轎車右方，轎車雖有打右轉方向燈，但女騎士疑因下雨未注意車況，駕車駕駛也未注意右後方車況，右轉後就撞倒女騎士，接著輾過，女騎士送醫3天後宣告不治，死因是內臟破裂。

事發在前天（24日）晚間6時，潭子區中山路二段與潭興路三段路口發生交通事故案，20歲郭男駕駛轎車沿中山路二段外車道往南方向行駛，在肇事地點準備右轉進入加油站時，與同車道右側直行的30歲洪姓女騎士發生碰撞，洪女經送醫緊急搶救後，於26日上午不治身亡。

目前警方將郭姓駕駛依過失致死罪嫌送辦，肇責交由交通大隊研判；警方呼籲，用路人應遵守交通法規，行經路口時應減速慢行並注意前方狀況，保持安全距離，以避免事故發生。