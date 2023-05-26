美國聯準會激進升息造成銀行業困境，隨著4月消費者物價指數（CPI）增速放緩，市場預期聯準會今年開始降息。但經濟學家表示，投資人對央行政策走向存在錯誤預測，由於通膨仍居高不下，央行不會很快降息。

美媒報導，以悲觀預測素有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini），由於通膨在長期內保持黏性，市場預測央行暫停緊縮政策是錯誤的，反而全球物價仍居高不下，投資人必須預期各國央行將做出更多打擊通膨的承諾。

魯比尼說，「股票市場中，我認為投資人大多預測央行已經結束升息，會開始把利率降回零的水準」但他補充，聯準會6月可能將再次提高借貸成本。

這種想法提振投機交易信心，他們預期通膨大幅下滑，聯準會因此將轉向寬鬆貨幣政策。但魯比尼認為，世界上仍存在大量通膨，但意外的是，通膨不會如各國央行所預期的下降。

魯比尼表示，所以央行不得不在升息、不升息之間做艱難的選擇，前者會帶來硬著陸及經濟不確定性的風險，但後者亦會使通膨及通膨預期難以定錨。

魯比尼指出，市場可能出現短暫又輕微的衰退，迫使央行降息，因此投資人非常看好短期、輕度衰退，甚至軟著陸，接著市場復甦，但央行會說的是，「打擊通膨還沒完成，我們今年不會降息。」