富邦悍將傳奇球星羅力27日將以「本土洋將」先發投1打席，此役的「真先發」總教練丘昌榮也在賽前公布答案，將由洋投肯特接手。對此，肯特表示，自己與平時備戰時無差異，還是會照平常準備先發去做準備。

富邦今天向聯盟註冊羅力，中職官網也顯示明天先發投手為羅力，味全龍則推出鋼龍先發。這是羅力中職生涯第241場出賽、236場先發，也是他取得本土球員資格後首次啟用「羅力條款」，將象徵性的投1人次。

丘總表示，羅力退休後的這段時間一直跟球隊保持聯繫，都有在練投，是否「加碼」演出則給了否定答案，「確定只會投1打席。」

接在羅力後的「真先發」肯特則表示，明天對羅力來說會是很特別的一天，但對他而言，還是照著平時一樣去做準備。他也提到，很難想像1個外籍球員能在同一個國家打球這麼多年，如同亞洲球員到美國打這麼久的球都是很不容易。

被問到若是羅力投的欲罷不能怎麼辦？肯特說：「明天我們的角色都是球員，交給他或是教練決定，我也會隨時做好準備，接手他的投球任務。」