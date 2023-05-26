國防部25日表示，美國提供的 5 億美元軍援最近就會實施；另昨晚傳出首批FIM-92肩射式「刺針」防空飛彈也已經運抵台灣，軍方低調證實已接收。退役中將帥化民表示，刺針飛彈是有用處的武器，主要是針對敵方的武裝直升機，在海空軍受制的情況下，能夠讓陸軍裝甲旅能夠行動、反擊。

帥化民今在直播節目《觀點龍行天下》中表示，刺針飛彈其實有點用處，能夠在海、空軍都受限的情況下，讓陸軍的裝甲旅能夠行動、反擊，不受敵軍武裝直升機的困擾。

帥化民解釋，刺針飛彈最主要的用處，就是針對武裝直升機，也能攻擊地面的裝甲車，而且一大重點就是「性價比」，若每次都用一發要 300 萬美金的愛國者飛彈打無人機、攔截火箭彈，「這不笑話嗎」，但遇上高超音速飛彈卻又攔不到。

肩射式刺針飛彈和標槍飛彈在俄烏戰場可說是一大殺器，烏克蘭國防部曾說，這是對付俄羅斯強大地面裝甲部隊最為有效的武器。一發標槍飛彈的單價約 17 萬美元，單發就幾乎能炸毀一輛約200萬的坦克，性價比相當高。刺針飛彈採紅外線導引熱追蹤以及紫外線物體追蹤，能精準追蹤敵方的空中飛行器，傳統定翼機、直升機或無人機，只要被刺針飛彈鎖定，幾乎不可能逃脫，威力強大，操作也簡單，平時以兩人一組、緊急時一人就能操作，發射後可以迅速脫離現場，大幅提高軍人的安全性，相當適合野地作戰、巷戰。