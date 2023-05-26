民進黨總統參選人賴清德Youtube官方頻道昨天發布了「看見－賴清德」系列影片第四支「金馬獎」內容講述賴清德當兵時抽到俗稱「金馬獎」的有趣經歷，官方 YouTube 頻道已超過 3 萬訂閱；昨天大稻埕參訪原本預計 15 分鐘的拍攝路程，因為民眾太熱情花了 40 分鐘才走完。

賴清德昨天到大稻埕參訪霞海城隍廟，並拜訪國慶禮賓服設計師周裕穎的JUST IN XX工作室，以及迪化街在地店家。賴清德與現場民眾互動熱烈，還有外國旅客興奮與賴清德合照，氣氛十分歡樂。

賴清德訪大稻埕、迪化街商圈，首站探訪知名設計師周裕穎的JUST IN XX工作室，周裕穎設計師過去曾設計國慶禮賓服、東京奧運國手制服，以及日前賴清德參加台北時裝周的開幕秀服。周裕穎特別向賴清德介紹東京奧運的選手進場服，他表示，除了MIT的布料，服裝上還融合了諸多台灣文化的象徵，包含實際到眷村取材的窗花樣式、象徵亞洲第一個通過婚姻平權的彩虹鈕扣、金色銀色的玉山圖騰等。

周裕穎表示，一顆鈕扣做工非常精細，平均一顆鈕扣要花120天的時間才能製成。賴清德也大讚，一件衣服融合了台灣的手藝、設計、文化、文明與社會發展，實在是非常不簡單，難怪選手們可以取得如此佳績。

隨後賴清德在地方文史導覽工作者「島內散步」執行長邱翊的陪同下，拜訪迪化街在地店家，也與大稻埕在地年輕創業者用餐對談，討論近年大稻埕產業發展與地方創生。

賴清德Youtube官方頻道昨天發布了「看見－賴清德」系列影片第四支「金馬獎」內容講述賴清德當兵時抽到俗稱「金馬獎」的有趣經歷，內容深受許多民眾喜愛，更有網友打趣表示，「當過兵的男生一說起當兵往事，話匣子停不了」，還有民眾表達高度肯定，認為「當兵除了訓練體魄，還有一個重點就是從團體生活中培養團隊精神，也就是我們台灣現在最需要的——團結！」。