中台禪寺睽違3年在疫後舉行首場實體法會，佛誕浴佛法會暨中台禪寺住持交接大典」26日登場，海內外逾萬人弟子共赴法筵慶讚佛誕，並見證中台禪寺住持交接大典，見燈大和尚將中台禪寺住持重任交付第3任住持見穎大和尚，卸任為榮譽方丈，由見穎大和尚傳續弘法使命。
見穎大和尚（55歲）台北工專畢業赴美國俄亥俄州立大學取得電機博士，畢業回台創業，因為對佛法有興趣，1998年於開山祖師惟覺安公老和尚座下披剃出家，為了弘揚佛法赴美進修，先於加州大學柏克萊分校學習梵文，後至德州萊斯大學取得宗教學博士。曾任美國普德精舍及太谷精舍副住持、太谷精舍住持，及中台禪寺英譯組長、法務及研考副住持等要職。
見燈大和尚6日在圓明講堂主持全山集會會議。見燈大和尚指出，依據開山祖師惟覺安公老和尚所訂定的住持任命制度為「指定制」，由前任住持指定下任住持，負責道場所有弘法相關事務，任期是15年，宣布由研考副住持見穎法師擔任下任住持，期勉大眾繼續秉持過去的發心與精進，共同維持中台山優良的道風與制度，落實菩薩願行，迎接中台禪寺的新時代。
見燈大和尚26日在浴佛功圓後說，隨著疫情緩和，人心安定，中台禪寺也準備回歸正軌，現在是一個新的開始，鄭重布達由見穎大和尚擔任中台禪寺新任住持。在見紹法師監交下，見燈大和尚將中台禪寺印信交付見穎大和尚，並未見穎掛上開山祖師交付相傳的108顆住持念珠，以示住持重任的傳承，延續弘法使命與責任。
見燈大和尚指出，見穎經驗豐富、學養俱豐；最重要的是有慈悲、有智慧、有承擔，相信在見穎的帶領下，能讓中台禪寺更上一層樓，有新的成就。
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