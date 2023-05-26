見穎大和尚1998年於開山祖師惟覺安公老和尚座下披剃出家，是電機與宗教學雙料博士。（中台禪寺提供／楊靜茹南投傳真）

見燈大和尚為新任住持見穎大和尚掛上開山祖師交付相傳的住持念珠，以示住持使命的傳承。（中台禪寺提供／楊靜茹南投傳真）

中台禪寺睽違3年在疫後舉行首場實體法會，佛誕浴佛法會暨中台禪寺住持交接大典」26日登場，海內外逾萬人弟子共赴法筵慶讚佛誕，並見證中台禪寺住持交接大典，見燈大和尚將中台禪寺住持重任交付第3任住持見穎大和尚，卸任為榮譽方丈，由見穎大和尚傳續弘法使命。

見穎大和尚（55歲）台北工專畢業赴美國俄亥俄州立大學取得電機博士，畢業回台創業，因為對佛法有興趣，1998年於開山祖師惟覺安公老和尚座下披剃出家，為了弘揚佛法赴美進修，先於加州大學柏克萊分校學習梵文，後至德州萊斯大學取得宗教學博士。曾任美國普德精舍及太谷精舍副住持、太谷精舍住持，及中台禪寺英譯組長、法務及研考副住持等要職。

見燈大和尚6日在圓明講堂主持全山集會會議。見燈大和尚指出，依據開山祖師惟覺安公老和尚所訂定的住持任命制度為「指定制」，由前任住持指定下任住持，負責道場所有弘法相關事務，任期是15年，宣布由研考副住持見穎法師擔任下任住持，期勉大眾繼續秉持過去的發心與精進，共同維持中台山優良的道風與制度，落實菩薩願行，迎接中台禪寺的新時代。

見燈大和尚26日在浴佛功圓後說，隨著疫情緩和，人心安定，中台禪寺也準備回歸正軌，現在是一個新的開始，鄭重布達由見穎大和尚擔任中台禪寺新任住持。在見紹法師監交下，見燈大和尚將中台禪寺印信交付見穎大和尚，並未見穎掛上開山祖師交付相傳的108顆住持念珠，以示住持重任的傳承，延續弘法使命與責任。

見燈大和尚指出，見穎經驗豐富、學養俱豐；最重要的是有慈悲、有智慧、有承擔，相信在見穎的帶領下，能讓中台禪寺更上一層樓，有新的成就。