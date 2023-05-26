耳東「陳」、雙木「林」是常見的姓氏介紹方法，不過一名邱姓女網友表示，她曾在訂位時被服務生以為姓「周」，場面一度尷尬，她好奇邱姓究竟要怎麼介紹才能讓人一聽秒懂，甚至開玩笑道：「還是說唱邱的邱？」貼文一出，釣出一票邱家人回應，建議她可以說：「邱比特的邱」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，耳東「陳」、雙木「林」、國王「王」，都是常耳聞的姓氏說法，而自己的姓氏是「邱」，曾發生服務生聽成「周」的尷尬情況，最近她到某店訂東西時，被老闆問到：「邱要怎麼跟店員說比較好？」頓時也想不到最佳解答，讓她覺得相當苦惱。

原PO回家後想了3種說法，分別是普通版「山丘的丘加上右邊耳朵」、歷史文學版「丘逢甲的丘加上邑部」，以及特別版的「唱邱的邱」，但她還是覺得這幾種說法很難讓人馬上理解，因此特地發文尋求意見。

貼文曝光後，引來不少「邱家人」回應，建議原PO可以說「邱比特的邱」、「邱吉爾的邱」、「有耳朵的邱」，也有人認為，可以直接舉出當紅邱姓藝人、政治人物為例，通常對方很快就能理解，另外，有一名邱家人哀怨地說，「之前被寫成『秋』」，讓許多人哭笑不得。