富邦悍將傳奇洋將羅力27日將擔任先發投手投1打席，象徵性啟用「羅力條款」，至於對手味全龍要由誰應戰？富邦總教練丘昌榮點名林智勝、張建銘或是陳品捷，不過龍隊總教練葉君璋否定這個想法，還是會按照正式比賽去排棒次。

自從富邦球團公布羅力將在27日先發登板的消息後，大家就在討論誰會成為羅力面對的打者，丘總今天賽前提到希望林智勝打第1棒，或是張建銘、陳品捷，「因為以前是隊友，跟他比較熟悉。」

不過葉總表示，明天會正常安排棒次，「不會是張建銘，因為正式比賽會有登錄的問題。」那如果是林智勝呢？「這樣很像也不行。」他提到，高孝儀、陳品捷也可能是開路先鋒的人選，「以前在富邦也有當過隊友，不管是球場上還是私底下，羅力都是個很棒的隊友。」

被丘總點名明天開路先鋒的人選之一，林智勝認為，畢竟還是正式比賽，不能因為一個人去影響戰局，有可能會讓球隊因此要多換1個人下來。

翻開過去林智勝302轟紀錄，9個棒次中他只有在第1棒沒有全壘打紀錄，甚至連安打都沒有，「沒關係啦！他也只投1個人而已。」