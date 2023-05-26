亞太經濟合作組織（APEC）貿易部長會議25日在美國底特律開幕，美國、日本、中國、俄羅斯和台灣等21個國家和地區的代表與會，預計將就強化關鍵礦產資源及半導體等的供應鏈、應對氣候變化以及加強食品安全保障等問題展開討論。

美國貿易代表戴琪25日下午主持APEC貿易部長會議的開幕會，發表簡短開場白，提到全球經濟面臨的挑戰。她說，「我們在全球經濟面臨共同的不確定性和挑戰之際舉行會議，其中包括脆弱的供應鏈、不斷加劇的不平等和日益惡化的氣候危機。我們今天看到的大流行病和日益增加的地緣政治緊張加劇了這些挑戰。鑒於此，我們必須評估我們所處的位置，並進行創造性思考，以更好地為更具韌性和可持續性的未來做好準備。」

戴琪致開幕詞時敦促APEC貿易部長，以近期在世界貿易組織（WTO）達成的協議為基礎，為就業者提供更好的工作，透過更可持續的方式建立貿易。她表示：「我們有一個千載難逢的機遇，可以為我們的人民和我們的地球開闢一條新的道路，自下到上並從中間向外擴展建設我們的經濟，為我們的人民帶來切實的成果。」

日本經濟產業大臣西村康稔在與會前表示：「在世界正面臨著重大課題的背景下，為了維護自由公正的貿易和經濟秩序等，日本將基於七大工業國集團（G7）峰會所取得的成果等，明確表達日方的主張。」

今年的APEC輪值主席國美國有意彙總聯合聲明，但APEC會議有中國和俄羅斯參加，圍繞俄烏衝突的對立根深蒂固，與會國家與地區能否找到妥協點無法預料。APEC貿易部長會議將於26日閉幕。本月15日至17日召開的APEC運輸部長會議上，圍繞俄烏衝突未能彙總聯合聲明。取而代之，美國發表了主席聲明。

在去年APEC部長級會議上，未能通過聯合聲明的事態便接連發生。去年11月在泰國召開的APEC首腦會議通過了領導人宣言，寫明俄烏衝突「給世界經濟造成不良影響」等內容。