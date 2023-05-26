桃園市橫山書法藝術館與國立歷史博物館以雙機構策展人方式共同策畫「榜書」展，展覽5月27日至7月24日登場。（桃園市立美術館提供／蔡明亘桃園傳真）

榜書展開幕合影。（桃園市立美術館提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市橫山書法藝術館與國立歷史博物館以雙機構策展人方式共同策畫「榜書」展，展覽5月27日至7月24日登場。（桃園市立美術館提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市橫山書法藝術館再次與國立歷史博物館合作館際交流展，以雙機構策展人方式共同策畫「榜書」展，展覽5月27日至7月24日登場，規畫4大展區「彰功銘記」、「寫經興佛」、「示名顯義」與「當代書藝的詮釋」。桃園市長張善政表示，展覽不僅呈現史博館藏選品及私人拓本收藏，更集結書藝家對榜書創作的詮釋，歡迎大家到書藝館飽覽書藝之美，欣賞榜書不同面向的大字風采。

「榜書」一詞在晚清後慣稱一切大字書法，具傳達訊息及記錄流傳功能，多以石刻文字方便後人觀看，榜書的運用與日常生活密不可分，現代也被廣泛應用於公共空間，例如市井街坊的招牌或名勝古蹟等地，扮演著昭告天下與訊息傳達的重要角色。

張善政指出，大字書法是非常能展現下筆力道及情境的書體風格，不僅是書藝重要一環，更有重要歷史背景，早期榜書用於讚頌帝王功德、裝飾皇家宮殿等，發展至今成為重要書法藝術表現形式，這次榜書展集結13名書藝家的創作，展現當代榜書的藝術價值，觀者從中可感受大字書法的特殊韻味。

張善政表示，台灣過去曾辦過漢字文化藝術節，重視書法藝術的價值及發揮創作空間，歷史博物館及故宮博物院也有書法典藏品，顯示長久以來的書法文化精髓及價值必須珍惜。而橫山書藝館是國內唯一以書法藝術為主的展覽館，結合鄰近的兒童美術館及桃園市立美術館，形成台灣少見的藝術廊帶，也因此蓄勢待發的青埔地區，可望成為深具發展空間及潛力的桃園藝術亮點。

張善政說，青埔離機場近，國際友人抵台後，對於中華傳統藝術有興趣者，橫山書藝館絕對是亮點，感謝國立歷史博物館提供合作機會，也感謝參展的藝術家們，這次橫山書藝館非常榮幸與歷史博物館合作辦理展覽，並在2位國內傑出策展人的努力下，相信以好場地、優秀策展人及最傑出的書法藝術創作，足以展現漢字藝術之美。

國立歷史博物館館長梁永斐說，榜書展覽以史觀角度回顧榜書歷程，大字書法先後出現「署書」、「擘窠書」及「榜書」等稱呼，過去榜書曾運用於讚頌功德或裝飾宮殿，發展至重臣宅第、寺宇廟堂、園林景觀、林山大川等，最後進入尋常百姓家用以懸掛祝壽、書寫店家招牌，書體多樣且面貌多元，足以展現書法家特色，因此可作為書法家學習典範，期待對書藝有興趣的民眾前來感受榜書魅力。

策展人蔡耀慶提到，非常高興與桃園市立美術館合辦展覽，感謝國立歷史博物館館長梁永斐及橫山書法藝術館團隊，歷經多次腦力激盪，使合作過程面臨的問題迎刃而解。這次榜書展覽除有豐富的典藏，也感謝許多書法藝術家費盡心力，呈現自身最好的作品，不僅讓觀者欣賞書藝家各自的書法表現外，也能感受大字書法之美。

桃園市立美術館表示，橫山書藝館繼2022年再次與國立歷史博物館合作館際交流展，由雙機構策展人共同策畫榜書展，展出豐富史博館藏與藏家的歷代拓本之外，更邀集13名現、當代書藝家羅懷珍、蘇世傑、傅狷夫、李轂摩、董陽孜、李蕭錕、林隆達、陳宏勉、拾得法師（朱秀櫻）、薛志揚、黃伯思、劉廣毅及王意淳以榜書為題進行全新創作，開展榜書古今對話。

桃園市立美術館提到，這次展覽也特別以動畫形式呈現台灣各地的榜書名作，呈現在高達9公尺的LED牆面，帶領觀者探巡與遊歷台灣各地方文化樣貌，展現榜書活用在生活中的魅力。