桃園市橫山書法藝術館再次與國立歷史博物館合作館際交流展，以雙機構策展人方式共同策畫「榜書」展，展覽5月27日至7月24日登場，規畫4大展區「彰功銘記」、「寫經興佛」、「示名顯義」與「當代書藝的詮釋」。桃園市長張善政表示，展覽不僅呈現史博館藏選品及私人拓本收藏，更集結書藝家對榜書創作的詮釋，歡迎大家到書藝館飽覽書藝之美，欣賞榜書不同面向的大字風采。
「榜書」一詞在晚清後慣稱一切大字書法，具傳達訊息及記錄流傳功能，多以石刻文字方便後人觀看，榜書的運用與日常生活密不可分，現代也被廣泛應用於公共空間，例如市井街坊的招牌或名勝古蹟等地，扮演著昭告天下與訊息傳達的重要角色。
張善政指出，大字書法是非常能展現下筆力道及情境的書體風格，不僅是書藝重要一環，更有重要歷史背景，早期榜書用於讚頌帝王功德、裝飾皇家宮殿等，發展至今成為重要書法藝術表現形式，這次榜書展集結13名書藝家的創作，展現當代榜書的藝術價值，觀者從中可感受大字書法的特殊韻味。
張善政表示，台灣過去曾辦過漢字文化藝術節，重視書法藝術的價值及發揮創作空間，歷史博物館及故宮博物院也有書法典藏品，顯示長久以來的書法文化精髓及價值必須珍惜。而橫山書藝館是國內唯一以書法藝術為主的展覽館，結合鄰近的兒童美術館及桃園市立美術館，形成台灣少見的藝術廊帶，也因此蓄勢待發的青埔地區，可望成為深具發展空間及潛力的桃園藝術亮點。
張善政說，青埔離機場近，國際友人抵台後，對於中華傳統藝術有興趣者，橫山書藝館絕對是亮點，感謝國立歷史博物館提供合作機會，也感謝參展的藝術家們，這次橫山書藝館非常榮幸與歷史博物館合作辦理展覽，並在2位國內傑出策展人的努力下，相信以好場地、優秀策展人及最傑出的書法藝術創作，足以展現漢字藝術之美。
國立歷史博物館館長梁永斐說，榜書展覽以史觀角度回顧榜書歷程，大字書法先後出現「署書」、「擘窠書」及「榜書」等稱呼，過去榜書曾運用於讚頌功德或裝飾宮殿，發展至重臣宅第、寺宇廟堂、園林景觀、林山大川等，最後進入尋常百姓家用以懸掛祝壽、書寫店家招牌，書體多樣且面貌多元，足以展現書法家特色，因此可作為書法家學習典範，期待對書藝有興趣的民眾前來感受榜書魅力。
策展人蔡耀慶提到，非常高興與桃園市立美術館合辦展覽，感謝國立歷史博物館館長梁永斐及橫山書法藝術館團隊，歷經多次腦力激盪，使合作過程面臨的問題迎刃而解。這次榜書展覽除有豐富的典藏，也感謝許多書法藝術家費盡心力，呈現自身最好的作品，不僅讓觀者欣賞書藝家各自的書法表現外，也能感受大字書法之美。
桃園市立美術館表示，橫山書藝館繼2022年再次與國立歷史博物館合作館際交流展，由雙機構策展人共同策畫榜書展，展出豐富史博館藏與藏家的歷代拓本之外，更邀集13名現、當代書藝家羅懷珍、蘇世傑、傅狷夫、李轂摩、董陽孜、李蕭錕、林隆達、陳宏勉、拾得法師（朱秀櫻）、薛志揚、黃伯思、劉廣毅及王意淳以榜書為題進行全新創作，開展榜書古今對話。
桃園市立美術館提到，這次展覽也特別以動畫形式呈現台灣各地的榜書名作，呈現在高達9公尺的LED牆面，帶領觀者探巡與遊歷台灣各地方文化樣貌，展現榜書活用在生活中的魅力。
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