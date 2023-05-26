台灣婚宴龍頭「林園婚旅集團」設在高雄鼓山區的林皇宮宴會廳遭到員工爆料，餐廳不只環境髒亂、鼠輩蟑螂橫行，連員工廁所都沒一間正常；甚至積欠勞工薪資。26日高市勞工局、衛生局接獲通報，前往稽查，發現廠內有多處地方擺放捕鼠籠，環境髒亂，因此依違反食品安全衛生管理法限期改善，若未改善將處6萬元以上罰鍰。而欠薪部分勞工局表示目前依照行政程序審理中，若違法事實明確將依法裁處。

高雄林皇宮是高雄市內數一數二的高級宴會廳，前陣子竹聯幫還特意選在此處辦春酒遭擋，如今又被員工爆料餐廳的環境髒亂，甚至有蟑螂老鼠橫行；離譜的是員工的廁所也相當殘破，管路堵塞不通外，還有沒有門的廁間，讓人傻眼。

26日衛生局前往稽查，發現林皇宮內餐廳食品未離地放置及覆蓋、分裝後的調味料未標示日期、部分器具破損、員工私人物品未專區放置、天花板髒污破損、地板應加強清潔等缺失，皆不符食品良好衛生規範準則。

至於鼠輩、蟑螂橫行一事，衛生局則表示，有看見餐廳內多處設置捕鼠籠，也未見老鼠蹤影，餐廳也有與病媒防治業者簽訂合約，每月施作1次，最近1次施作日期為5月3日。

因此衛生局違反食品安全衛生管理法第8條第1項限期改善食安部分；屆期複查未改善者，將依同法44條第1項規定處新台幣6萬元以上罰鍰。

至於遭控欠薪部分，勞工局說，該餐飲業勞工日前反映違反勞動基準法，已派員實施勞工檢查，目前依照行政程序審理中，若違法事實明確將依法裁處。

對此，高雄林皇宮副總經理劉正凡表示，針對有民眾反映餐廳環境髒亂甚至有鼠輩橫行是多年前發生的事情，當時也緊急改善環境衛生，包括圍堵老鼠可能出現的通道、擺放捕鼠器及黏鼠板、消毒，也特別注意環境清潔，避免食物殘渣存留，目前已經沒有類似狀況出現。至於員工廁所先前確實有馬桶堵塞、門壞掉的問題，但都已經修繕完畢，且每層樓都有設置員工廁所。

針對有員工指控林皇宮積欠薪水一事，劉正凡表示，先前有員工上班遲到，因此薪水從原上班時間後半小時計算，但因有許多員工向公司反應，後續已補足遲到員工薪水，僅剩2名離職員工尚未回公司領取。