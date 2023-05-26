立法院今三讀通過《公職人員選舉罷免法》部分條文，明定曾犯組織犯罪防制條例之罪，及曾犯製造、運輸、販售毒品、槍砲與洗錢、等惡行，經有罪判決確定者，終身不得參選，民進黨發言人林楚茵表示，黨主席賴清德曾宣示，民進黨以高於法律的標準要求民進黨從政的朋友。對於立法院通過黑金槍毒不得參選的選罷法修正案，民進黨中央尊重立法院的立法權。

林楚茵表示，民進黨中央同時感謝朝野立委，也向立法院長游錫堃、副院長蔡其昌及黨團總召柯建銘總召、民進黨立院黨團表達感謝。

賴清德週三中執會中發表「心內話」提到，在野黨因為選舉，質疑他擔任民進黨主席，會縱容黑金、黑道，我要很清楚跟大家報告、跟社會報告，民進黨的標準不會因人改變，民進黨的自我要求，也不會一刻放鬆，支持者對民進黨的期待會比對其他政黨更高，必須以身作則、風行草偃，我們要立下最高的標準，來回應社會的期待。

最後還強調，他也深切的拜託立法院黨團同志，在本會期最後一周，全力支持行政院提出包含公職人員選罷法在內的各項法案，讓國家運作更穩定、社會更進步，標準更一致。

賴清德此番話，被解讀為，下動員令，要求立委要力挺公職人員選舉罷免法過關。