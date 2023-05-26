中國大陸外交部發言人毛寧26日主持例行記者會。有記者提問，據報導，越南表示已敦促中國大陸從其水域撤走大陸的調查船、海警船和漁船。這些船隻數周前首次進入越南專屬經濟區。對此，毛寧回應，中國對南沙群島及其附近海域擁有主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權。中國的有關船隻在本國管轄海域開展正常的活動，正當合法，不存在進入他國海域或專屬經濟區的問題。

毛寧指出，在南海問題上，中方與有關各方都保持著溝通，願意通過對話、協商，妥善解決存在的分歧，共同維護南海的和平穩定。同時，也將堅定地維護中方的合法權益。