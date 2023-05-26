台中市梧棲三民托嬰中心26日揭幕，市長盧秀燕與孩子同歡。（陳淑娥攝）

梧棲三民社宅是台中海線第一座社會住宅，位於該社宅的三民托嬰中心26日熱鬧揭牌，市長盧秀燕指出，台中第34所公托、同時也是梧棲第3所公托開幕，公托已由5座增至34座，未來「公托倍倍增」將開辦至60座，將讓台中市變成願生敢養的快樂天堂！

盧秀燕表示，她上任至今，公托由5座增至34座，收托914位嬰幼兒，三民托嬰中心是繼梧棲安仁、梧棲草湳公托的梧棲第3座公托；未來「公托倍倍增」將開辦至60座，預計收托人數也將達到現在的兩倍。

盧秀燕說，三民社宅是海線第一座社會住宅，社宅內除公托外，還包含身障小作所和長者的長照服務及社會福利站，是擁有全齡照顧的社會住宅，提供市民全齡完備的福利服務。

盧秀燕指出，台中不僅公托要開得多，讓年輕爸媽沒有後顧之憂，台中的公托費用更是全國最便宜，定價7000元、政府補助5500元，因此每個家庭每位小孩一個月只需1500元，市府將持續努力，讓台中市變成願生敢養的快樂天堂。

社會局補充，梧棲三民托嬰中心位在梧棲三民社宅，社宅以全齡照顧為目標，提供梧棲地區居民更完整的福利服務；另三民托嬰中心採日間托育，由專業托育人員照護40名0至2歲幼兒，中心將協助家長申請托育費用補助，凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者均可報名登記。

今日活動溫馨熱鬧，出席人員包含盧市長、台中市議會副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、楊典忠、社會局長廖靜芝、教育局長蔣偉民、梧棲區長溫國宏均共襄盛舉。