行政院發函通令各部會，中國大陸人民不具中華民國國籍、非屬中華民國國民，不享有或負擔中華民國國民的權利義務，「大陸地區人民亦為中華民國人民」等相關函釋，即日起應停止適用或不再援用。民眾黨立委邱臣遠表示，函釋雖具解釋力，但法官不一定要採納，在實務上可能不敷使用，未來若發生類似事件，需要有更明確裁定準則。

中國籍錢姓男子民國2018年來台單車環島，行經高雄路竹區遭路燈電死，其家屬提出國賠，法院一、二審判高雄市政府需賠償463萬元；判決是經函詢國賠法主管機關法務部及陸委會，獲函覆「中國大陸人民也是中華民國人民」，適用國賠法，據此依法賠償。

邱臣遠說，回歸本案，台灣在體制上與中國迴異，該受害中國民眾，也並未對台繳納稅金等，在權利義務上顯然不對等，用「等同國民」的名義進行國賠，確有不妥之處。

他認為，同樣是國賠，但解釋方式必須符合現實與法理，根據《國家賠償法》第15條：「本法於外國人為被害人時，以依條約或其本國法令或慣例，中華民國人得在該國與該國人享受同等權利者為限，適用之。」此條文可引為參酌。

邱臣遠建議，未來與中國溝通訂定互惠條例，研議台灣人民在中國境內是否也能請相關賠償，在雙方互惠的前提下，期望未來能以具體條約為依歸，保障兩岸人民權益。