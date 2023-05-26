國防部25日證實，美國因應對台軍售延宕，所祭出的5億美元軍援最近就會實施，根據最新消息，由美方提供的一批FIM-92肩射式刺針防空飛彈，已運抵台灣桃園機場，並由軍方接收。退役中將帥化民表示，我們空軍要的是F-35，才有一戰的能力。

帥化民26日在《觀點│龍行天下》節目中表示，基本上，台灣面對美國的軍售非常乏力，人家很強橫，問題是，國軍至少要有一戰，若一戰都不能，那慘了。我們空軍要的是F-35，因在對方飛機大舉來襲時，我們若沒有一架飛機起飛，對方就會無所忌憚。

帥化民舉例說，像英國的英倫空戰，因為德國的轟炸機很多，英國飛機愈打愈少，就用「黑寡婦戰術」，德國飛來100架、200架，英國2、3架飛機就上去，把德國的編隊打亂，讓轟炸的效果降低。也就是說，台灣若完全沒有空優，海優就不用談了，換句話說， 三軍廢掉兩軍，這樣連一戰的能力都沒有。

帥化民表示，F-35雖然油料帶不多，彈藥也帶得不多，不過，可用黑寡婦這種戰術，不要讓對方大舉編隊一波一波把台灣掃乾淨，空軍、海軍一旦不能出戰，陸軍打起來也很吃力，就完全被盯死了。