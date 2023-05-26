因應投資人對於台股ETF一年多次配息的需求，0056正式改為季配息，除息時間落在1、4、7、10月。元大投信指出，0056長期配息且填息表現優異，深獲投資人信賴，成立以來持續帶動投資人感受到「以ETF取代個股」的優勢，促成存股領息風潮，以往每年除息前後更有「0056現象」，包括參加除息尋求高配息率的「愈配愈買」、除息後以較低成本增持的「配完再買」，甚至是單純瞄準填息價差的「配完才買」，都能透過0056建立投資策略，在正式改為季配後，更可以季季參與。

據投信投顧公會統計，至4月底台股季配ETF的投資人達184萬人，而總檔數14檔平均成立年數為1.67年，而0056不僅已有超過15年的成立時間，改為季配息後，94萬投資人將自動轉換為季配息，大幅擴大台股多次領息的投資族群。

更重要的是，0056改為季配後，投資人除了不用再於「季配」與「長期穩定高息紀錄」間取捨，同時0056於1、4、7、10月除息，還有望牽動市場從「標的選擇」，逐漸轉向「資產配置」，完整建立個人現金流資產布局策略。