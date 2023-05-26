美國共和黨籍的佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）日前正式宣布角逐2024年總統大選，被黨內視為明日之星的他，短短24小時內就募集到820萬美元的競選資金（約新台幣2.5億元），聲勢相當驚人。

根據《紐約郵報》報導，迪尚特在美國當地24日晚間，透過推特直播宣布參選，過程中雖然遭遇到技術問題，導致直播中斷了30分鐘之久，但這仍不減他的超人氣。競選團隊發言人葛里芬（Bryan Griffin）說，迪尚特公開參選後，1小時內就湧入100萬美元捐款，「大家對於迪尚特州長『美國再起』（Great American Comeback）的願景懷抱強烈熱情，把網路都塞爆了。」24小時內，迪尚特累積共820萬美元的贊助金。

相較之下，迪尚特的勁敵、前總統川普（Donald Trump）先前被控以多項刑事罪刑，遭到起訴後的24小時內，也成功靠「政治迫害」的大旗，吸金400萬美元（約新台幣1億元）競選資金。現任總統拜登（Joe Biden）則是在2019年宣布參選之際，1天之內募得630萬美元（約新台幣1.9億元），略輸迪尚特一籌。

迪尚特在擔任佛州州長期間推動多項保守法案，深受黨內人士歡迎，川普昔日大金主蘭伯特（Hal Lambert，美國第一ETF發行公司總裁）也在日前倒戈，轉為支持迪尚特。

根據愛默森學院（Emerson College）25日發布的最新民調，愛荷華州選民有49%支持川普擔任下一屆總統，38%選民支持拜登。若共和黨派出迪尚特應戰，則會拿到45%支持度，與拜登的38%差距略為縮小。愛荷華州將是全美第一個選出兩黨總統候選人的州別。