新竹地檢署認為藉由產官學持續互動交流，將有助於提升偵查效能。（新竹地檢署提供／邱立雅竹縣傳真）

高科技產業為我國重要經濟命脈，企業舞弊，營業祕密遭竊及惡意挖角人才等，均對高科技產業造成重大威脅。新竹地檢署致力防杜企業舞弊、保障營業祕密，26日參加由國際技術授權主管總會中華分會主辦的「企業舞弊因應之道及營業秘密訴訟實務」研討會，並由主任檢察官黃振倫、營業秘密國安專責檢察官蔡宜臻就企業舞弊因應之道、營業秘密訴訟實務展開與談。

高科技產業是台灣生存發展的重要基礎，防杜企業舞弊、避免高科技產業人才遭惡意挖角並守護營業祕密不外洩，是當前最重要的議題，新竹地檢署表示，藉由產官學持續互動交流，將有助於提升偵查效能，期許未來持續擴大交流合作，共同致力於保護我國產業的營業祕密，降低企業舞弊風險，進而確保我高科技產業在國際上的優勢競爭地位。

黃振倫以檢察視角說明檢察官偵辦案件的流程，再以企業視角談論發生舞弊案件時，如何快速與地檢署接軌、展開偵查並以實務流程說明企業遭遇舞弊案件時，如何配合地檢署查緝不法之合作案例。另蔡宜臻則說明檢察官受理營業秘密案件流程，及偵辦案件過程中，從檢察官前期受理收案、執行案件到偵查終結階段，告訴人可提供之協力義務，讓檢察官有效率的偵辦營業秘密案件，以提升偵查效能並保障廠商權益。

本次研討會，由具備實務經驗的會計師、律師、科技法務、檢察官、資策會科技法律研究所與新竹科學園區廠商法務主管、代表共百餘人參加，除獲得熱烈迴響外，也使園區廠商對於檢察署運作模式、案件流程及如何協助預防公司企業舞弊、嚇阻營業祕密犯罪等議題，均展開務實討論。