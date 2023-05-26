附著在海茄苳的水螅體。（高雄市工務局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄林園海洋溼地公園有全台獨有「水母湖」，在內棲息的倒立水母（仙后水母）吸引民眾慕名而來，但近期卻因天氣連日乾旱高溫，導致湖內水溫升高，影響水母生長。高雄市工務局表示，經養工處增設循環流動水系統，有效淨化生態池水質並提供穩定的水溫，提高水母的存活率，目前公園內水母已突破10萬隻。

林園海洋溼地公園位於林園區後厝路與半廓路口，面積約6.2公頃，園區內生物種類繁多、生態豐富，尤其是原生種紅樹林的海茄苳頗多，也有不少鳥類、植物、魚蝦蟹類、昆蟲類、兩棲爬蟲類等等外，更因公園內還有罕見的倒立水母聞名。

倒立水母就像靜靜躺著就像水中盛開的花，翻起身來，就會在水中優雅的漂游，傘體的色塊變化又多，往往是攝影者爭相追逐的對象，因此吸引各地遊客慕名而來，許多學校也安排校外教學來觀察這種特別又有趣的海洋生物。

但卻有民眾發現，因天氣連日乾旱高溫，導致水溫升高，進而令水母生長受到影響。對此，工務局表示，林園溼地生態的管理上，目前與非政府組織「林園愛鄉協會」合作，經由養工處增設循環流動水系統後，調整最佳的注水頻率，有效淨化生態池水質並提供穩定的水溫。

此外，工務局指出，同時藉由海茄苳的呼吸根增加水螅體（一般為水母的前身）的生存空間及提供遮蔭減少光照，達到降溫效果，回流水中豐富的營養鹽能帶給水螅體充足的營養，提高水螅的數量，進而提高水母的存活率，水質環境改善後水母的生長已有相當成效，經觀察目前公園內水母已突破10萬隻。