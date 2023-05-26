民進黨立委陳歐珀捲入im.B詐騙案，檢調是否往上追查，引人關注。國民黨立委賴士葆認為，民進黨以立院交通委員會下鄉考察為名，到開發商家泡茶，檢調應很難定罪，這點陳歐珀不會有事；此外，當初的林秉樞案，帳戶被查出千萬元，卻因牽扯很多綠營高層所以不繼續追查，「同樣的道理，檢調不會擴大偵辦追查陳歐珀，只會縮小切割。」

賴士葆在臉書指出，立法院委員會常常排到各處考察，有些表面上都是冠冕堂皇的理由，實際上很多不足為外人道也的眉角隱藏其中。2020年6月12日立法院交通委員會陳歐珀辦理宜蘭考察團，官員與兩位從事土地開發的曾國緯、陳振坤一起出現在豪宅的畫面，陳歐珀所扮演的角色豈止是民進黨廉政會所口頭警告他的-「不應該無償使用別人的東西」，這麼輕微？如果這就是賴清德所說最高的道德標準改革黑金，那就是講了一畚箕，做了一湯匙。

他說，高鐵延伸到宜蘭，北宜高鐵的總經費1880億元，被批評是錢坑，人口少子化之後幾十年也無法回收。2020到2021年宜蘭北宜高鐵的新聞屢次成為全國性的新聞焦點是因為選址的爭議，選址就牽涉到土地開發商的利益，政客拋出宜蘭高鐵的議題，環評過程政策尚未定案，地方上的幾個可能被選中高鐵4個站的周邊地皮已經被炒翻天，利益團體紛紛找上有影響力的政要來影響政府決策。

賴士葆指出，當天交通委員會到宜蘭考察的會議，結論裡面也有談到北宜高鐵議題，請鐵道局加速推動相關業務。民進黨廉政會說陳歐珀若確有涉詐騙吸金會繼續處理，以考察為名，再到開發商家中泡茶，檢調該很難定罪，所以就這點陳歐珀不會有事。試想當初林秉樞帳戶上被查出幾千萬，外界一直盛傳林秉樞是綠營的網軍頭，但是最後檢調不繼續追查這部分，因為會牽扯很多綠營高層。同樣的道理，檢調不會擴大偵辦追查陳歐珀，只會縮小切割，林秉樞就是一個例子。

賴士葆強調，賴清德說台灣社會給民進黨機會，民進黨才有機會從反對黨變執政黨。然而，當社會一再給民進黨機會，民進黨並沒有珍惜，以致於沉淪，台南市就是最好的例子。蔡政府兩度執政，回報台灣的是不清廉，不勤政，再給民進黨機會，鄉土就可能變為戰場。