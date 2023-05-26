中國大陸外交部發言人毛寧26日主持例行記者會。有記者提問，日本首相正在安排參加定於7月分在立陶宛舉行的北約峰會，預計將與北約祕書長舉行雙邊會談，討論北約在東京開設聯絡處的計畫。對此，毛寧回應稱，亞太地區不是北大西洋地理範疇，中方堅決反對引入亞太任何軍事集團；日本應當汲取歷史教訓，堅持走和平發展道路。

毛寧指出，關於日本首相打算參加北約峰會的這個問題，已注意到有關報導，對此表示關注。

毛寧指出，中方一貫認為國家間發展關係應當有利於世界的和平與穩定，不應當針對第三方或損害第三方利益。亞太地區不是北大西洋地理範疇，北約東進亞太勢必破壞地區和平穩定。地區國家和人民對此高度警惕，堅決反對任何引入軍事集團，挑動分裂對抗的言行。

毛寧表示，日本應當汲取歷史教訓，堅持走和平發展道路，不要做破壞地區間國家相互信任，破壞地區和平穩定的事情。